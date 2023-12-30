Украинские БПЛА облетели Калужскую область стороной

В ночь с 29 на 30 декабря, по сообщению минобороны РФ, над территорией России было сбито больше тридцати беспилотников.

Средства ПВО перехватили и уничтожили в воздухе 32 беспилотных летательных аппарата над Московской, Орловской, Курской и Брянской областями.

- Пять БПЛА самолетного типа сбили противовоздушные силы РФ сегодня ночью над Брянском и Брянским районом, — уточняет губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Напомним, 22 декабря, в пятницу в Дзержинском районе были уничтожены три вражеских беспилотника. В тот же день в международном аэропорту «Калуга» был введен план «Ковёр». Рейс Минеральные Воды – Калуга был перенаправлен в Москву.