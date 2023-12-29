В Калуге авария перекрыла Грабцевское шоссе

В пятницу, 29 декабря, в Калуге около 11 утра затруднено движение по Грабцевскому шоссе.

Как сообщают очевидцы, на перекрестке с улицей Молодежной произошло ДТП.

Движение со стороны площади Маяковского полностью перекрыто.