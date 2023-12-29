В Калуге сгорел еще один дом на улице Тульской

Утром в пятницу, 29 декабря, еще один частный дом сгорел на улице Тульской в районе отделения полиции.

Ранее в этом районе уже горели старые постройки.

По предварительным данным, в доме никто не жил. Спасателям удалось справиться с огнем. Фото с места происшествия прислала наша читательница.

Движение автомобилей временно закрыли на участке между улицей Луначарского и Тульским переулком.