Калужанка отсудила 600 тысяч рублей после ДТП с автобусом и грузовиком

В Калуге суд присудил компенсацию в 600 тысяч рублей женщине, пострадавшей в ДТП с автобусом и грузовиком в ноябре 2020 года. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказали в прокуратуре Калужской области.

Авария произошла на дороге Калуга – Медынь у поворота на Товарково.

Тогда водитель грузовика МАН проехал на красный сигнал светофора и врезался в пассажирский ПАЗ, водитель которого поворачивал налево.

Женщина, которая была пассажиркой в автобусе, сломала плечевую кость, четыре ребра, получила разрыв селезенки и другие травмы.