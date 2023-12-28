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В Калуге судят водителя «Киа», который сбил ребенка на переходе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.12.2023 10:18 1 474
В Калуге судят водителя «Киа», который сбил ребенка на переходе

В Калуге прокуратура направила в суд уголовное дело 47-летнего мужчины, который за рулем «Киа» сбил ребенка на улице Московской.

Авария произошла в конце мая в районе дома №359.

По версии следствия, водитель сбил мальчика, которому на тот момент было 11 лет, когда школьник уже начал переходить дорогу на зеленый сигнал светофора.

Ребенок получил тяжелые травмы.

Калужанину грозит до двух лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.12.2023 10:18 1 474
Тэги: происшествие дтп
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