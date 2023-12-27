В Калуге водителей просят не парковаться на семи улицах для вывоза снега 28 декабря

В ночь на четверг, 28 декабря, в Калуге будут вывозить снег с семи улиц, сообщили в управлении городского хозяйства.

Автомобилистов просят там временно не парковаться, чтобы не мешать работе коммунальщиков:

ул. Телевизионная (продолжение работ),

ул. Карла Маркса (продолжение работ),

ул. Рылеева на участке от ул. Кирова до ул. Достоевского,

ул. Первомайская на участке от ул. Луначарского до ул. Кутузова,

ул. Марата (продолжение работ),

ул. Товарная (вдоль тротуара),

ул. Суворова и ул. Октябрьская по периметру БСМП.

Также снег уберут на мосту через Оку.