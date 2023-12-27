В Калуге нашли владельца мяса, которое выгрузили прямо на дорогу

Как мы уже рассказывали, в деревне Сивково на территории Калуги мясо вывалили прямо на дорогу.

Вечером в среду, 27 декабря, комитет ветеринарии при правительстве Калужской области сообщил, что владелец продукции найден.

- Частично продукцию он уже убрал, оставшееся обещал переместить к себе во двор завтра. Такая ситуация произошла из-за погодных условий, - заявили в комитете.