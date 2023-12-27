В Калуге мясо выгрузили прямо на дорогу

В деревне Сивково на юге Калуги кто-то вывалил из грузовика прямо на дорогу партию мяса и мясных продуктов. Фото в среду, 27 декабря, разместила в соцсетях местная жительница.

- Неизвестные свалили «Газель» мяса и мясных отходов неизвестного происхождения, возможно, заражено, местные жители стали тащить его по домам для себя и животных! Срочно примите меры! – пишет женщина.

В правительстве Калужской области ответили, что уже направили вопрос в работу.