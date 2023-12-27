В Калуге отловят собак, которые пугали жителей

Наша читательница жаловалась на большую стаю бездомных собак, которые бегают по улице Яновских в Калуге.

В среду, 27 декабря, ситуацию прокомментировали в городской управе:

- Заявка на отлов от жительницы по улице Яновских поступила и уже направлена подрядной организации для работы.

С начала 2023 года в Калуге отловили 431 собаку. 234 из них выпустили обратно на улицы.