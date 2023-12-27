Минометную мину обнаружили в Калужской области

Во вторник, 26 декабря, на территории Калужской области обнаружили очередной боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В карьере, расположенном в одном километре от деревни Борщевка Ферзиковского района, лежала минометная мина.

Спасатели обезвредили боеприпас.