В Калуге загорелся автомобиль «Пежо»

Около 15:30 во вторник, 26 декабря, пожар произошел на улице Тарутинской в Калуге.

Во дворе одного из многоквартирных домов загорелся легковой автомобиль «Пежо». Полыхал моторный отсек.

Машину удалось потушить. Причины пожара устанавливаются.