Стали известны подробности о ДТП на улице Никитина в Калуге

Около 10 утра в понедельник на улице Никитина в Калуге произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности 26 декабря сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №76 56-летний водитель «Форд Мондео» выезжал со двора и не пропустил «Ладу Гранта». После этого «Лада» врезалась во встречный «Хендай Солярис».

В больницу попал водитель «Гранты».