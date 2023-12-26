Жителей Калуги пугает стая бездомных собак

Бездомные собаки продолжают пугать жителей Калуги. Видео с улицы Яновских прислала наша читательница.

- Уже несколько дней и ночей бегает стая бездомных собак, их много, примерно 11, - рассказала женщина. - Они не дают отдыхать ни взрослым, ни детям ночью, и представляют угрозу для людей.

В городской управе пока никак не комментировали ситуацию. Ранее чиновники рассказывали, что за 2023 год отловили уже больше 350 животных. Около 160 из них после стерилизации и вакцинации выпустили обратно на улицы – такая норма принята на федеральном уровне.

Улица Яновских в Калуге в районе дома №39.