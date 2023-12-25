В Калуге 33-летнего мужчину сбили на улице Жукова

Управление ГИБДД по Калужской области в понедельник сообщило подробности о ДТП, которое произошло ночью 24 декабря на перекрестке улиц Жукова и Энгельса в Калуге.

Некий водитель ехал по Жукова в сторону площади Победы и сбил 33-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

После этого автомобилист уехал. А пострадавшего пешехода доставили с травмами в больницу.