В Калуге ищут очевидцев двух ДТП

В понедельник, 25 декабря, калужская полиция опубликовала информацию о поиске очевидцев двух ДТП, которые произошли в областной столице.

В обоих случаях водители скрылись с мест аварий.

3 ноября около 22:00 у дома №17 на улице Платова водитель сбил женщину.

А 15 декабря в 20:20 возле дома №47 на улице Тульской пешехода сбил велосипедист.

Всех, у кого есть информация по этим происшествия, просят обращаться в ГИБДД на Телевизионную, 3а либо звонить по телефонам 547-534, 547-888.