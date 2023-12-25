В Калуге три машины столкнулись на улице Никитина

Около 10:45 в понедельник, 25 декабря, на улице Никитина в Калуге произошло массовое ДТП.

В районе дома №100 столкнулись, «Лада Гранта», «Хендай» и «Форд», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.