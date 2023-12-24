На улице Московской в Калуге столкнулись две «Лады» и «Тойота»

В воскресенье, 24 декабря, в Калуге произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В 14:52 на улице Московской дорогу не поделили сразу три машины – «Лада Приора», «Тойота» и «Лада Спутник».

По предварительным данным, пострадали несколько человек.

Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавших уточняются.