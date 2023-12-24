В Калуге на улице Маршала Жукова сбили пешехода

Около 12 часов ночи в субботу, 23 декабря, на улице Маршала Жукова в Калуге сбили пешехода. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Водитель скрылся с места происшествия. Марка его машины устанавливается. Последствия ДТП ликвидировали сотрудники МСЧ, ГИБДД и скорая помощь.

Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.