Две девушки пострадали в аварии на улице Кирова в Калуге

Около 21:30 в пятницу, 22 декабря, на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге произошло ДТП.

По предварительным данным, 24-летняя девушка на «Киа Спектра» поворачивала и не пропустила «Ладу Приору».

Пострадала сама водитель «Киа», а также 20-летняя пассажирка «Лады». Врачи оказали им помощь на месте, госпитализация не понадобилась.