Грузовик с цистерной перевернулся в Калужской области

Около 7 утра в субботу, 23 декабря, авария произошла на дороге Жиздра – Людиново в Жиздринском районе.

По предварительным данным, водитель грузовика «Скания» с цистерной не справился с управлением и врезался в столб. После этого автомобиль перевернулся.

ГУ МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.