Три беспилотника сбили в небе над Калужской областью

Днем в пятницу, 22 декабря, в Дзержинском районе Калужской области сбили три беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Они уничтожены силами ПВО. По словам Шапши, обошлось без жертв и разрушений. На месте работают силовики.

Напомним, 19 декабря беспилотник сбили в Козельском районе.