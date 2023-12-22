Стали известны подробности ДТП на улице Кибальчича в Калуге

Ранее мы сообщали об аварии, которая произошла в 17:50, 21 декабря, на улице Кибальчича в Калуге. Там столкнулись «Рено», «Тойота» и «Ниссан».

Как стало известно, 39-летняя женщина за рулем Ниссана ехала в сторону улицы Кубяка и сбила 39-летнего мужчину, который стоял около своей «Тойоты». Затем в «Тойоту» врезался «Ниссан». Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В массовой аварии пострадал водитель «Тойоты». Его госпитализировали.