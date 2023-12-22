В Калуге три машины столкнулись на улице Кибальчича, пострадал пешеход

Около 17:50 в четверг, 21 декабря, на улице Кибальчича в Калуге произошло массовое ДТП.

Там столкнулись «Рено Логан», «Тойота» и «Ниссан». После этого одна из машин сбила пешехода, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Травмы получил пешеход. Информация о его состоянии уточняется.