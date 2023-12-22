В Калужской области сгорел жилой дом

Из людей никто не пострадал.

Огонь уничтожил деревянное здание на улице Рождественской.

В деревне Каменка Мещовского района вечером 21 декабря сгорел жилой дом.

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