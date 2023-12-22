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В Калуге человек провалился под лед на Оке

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 22.12.2023 06:23 0 760
В Калуге человек провалился под лед на Оке

В четверг, 21 декабря, в Калуге спасли человека, который провалился под лед на Оке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Спасатели призывают не выходить на поверхность водоемов при неустойчивой погоде.

Также калужан пока просят воздержаться от подледной рыбалки. В ближайшую неделю температура воздуха будет в районе нуля.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 22.12.2023 06:23 0 760
Тэги: происшествие
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