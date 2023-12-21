Жилой дом горел в Калужской области

Около 9 утра в четверг, 21 декабря, на улице Фокина в Жиздре произошел пожар.

Там загорелся одноэтажный дом, разделенный на две квартиры.

Здание удалось спасти, никто из людей не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.