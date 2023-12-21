Стали известны причины ДТП на федеральной трассе в Калужской области

Управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП на трассе А130 в Мосальском районе. Авария произошла недалеко от поселка Шаховский 20 декабря.

По предварительным данным, 23-летний водитель «Фиата Дукато» двигался в сторону Москвы и врезался в стоявшую на проезжей части машину «Лада Веста». После этого «Фиат» сбил дорожный знак.

Различные травмы получил 52-летний водитель «Лады Веста». Он попал в больницу.