Дачный дом уничтожен огнем в Калужской области

Вечером в среду, 20 декабря, в Мосальском районе огонь уничтожил дачный дом.

Пожар произошел в деревне Речицы, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

От здания практически ничего не осталось.

Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.