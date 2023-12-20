23-летний водитель пострадал при столкновении «Фиата» и «Лады» в Калужской области

Ранее мы сообщали о ДТП в районе поселка Шаховский Мосальского района.

По нашей информации, 23-летний молодой человек за рулем автомобиля «Фиат Дукато» столкнулся с «Ладой Вестой», которой управлял 52-летний мужчина.

Как нам удалось выяснить, в ДТП пострадал водитель «Фиата». У него травма головы и ушиб позвоночника.

Обстоятельства происшествия уточняются.