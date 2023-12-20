В Калужской области выплатят 500 тысяч рублей женщине, на которую напали собаки

В Перемышльском районе суд обязал местного жителя выплатить 500 тысяч рублей женщине, на которую напали его собаки. Об этом 20 декабря сообщили в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Собаки выскочили с участка, когда женщина шла мимо.

- Пострадавшей, получившей многочисленные укусы, был причинен средней тяжести вред здоровью, - заявили в прокуратуре.