В Калужской области столкнулись «Фиат» и «Лада»

В среду, 20 декабря, около поселка Шаховский Мосальского района произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Около восьми часов утра дорогу не поделили «Фиат Дукато» и «Лада Веста».

По предварительной информации, пострадал один человек. Тяжесть его травм и обстоятельства происшествия уточняются.