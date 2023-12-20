В Калужской области мужчина сбил двух дорожных рабочих

Ранее мы сообщали, что во вторник, 19 декабря, в Сухиничском районе произошло ДТП.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, около шести часов вечера 37-летний мужчина за рулем «Фольксвагена» ехал в сторону города Сухиничи. Он решил объехать дорожные работы по встречке и сбил двух рабочих, которые ремонтировали дорожное покрытие.

31-летний и 56-летний мужчины были доставлены в больницу.