Директор калужского театра прокомментировал обрушение части крыши на тротуар

Как мы уже рассказывали, во вторник, 19 декабря, с крыши драматического театра в Калуге на тротуар обрушились лед, металлические листы и кирпичи. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ситуацию с крышей прокомментировал директор театра Александр Кривовичев.
- Сейчас в городе тяжелая обстановка в связи с огромным количеством выпавшего снега и его утяжелением дождем, - заявил он. - А потому на крыше театра площадью 1000 кв. м. скопились сотни тонн мокрого и тяжелого снега. И он пополз. А существующий аттик, стенка над крышей, сооруженный еще в 1957 году, не выдержал давления снега и часть его, метров шесть, рухнула на тротуар вместе с парапетом и снегом.
По словам Кривовичева, промышленные альпинисты счищают снег с крыши. Территория вокруг театра огорожена.
Планируется, что новогодние сказки начнутся в театре по расписанию – 22 декабря.
Публикуем видео с крыши театра.
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