В Воротынске сгорел склад

Во вторник, 19 декабря, в поселке Воротынск Бабынинского района сгорел склад.

Пожар произошел на улице Шестакова, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Из людей никто не пострадал. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства и сумма ущерба.