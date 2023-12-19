В Калуге часть крыши драмтеатра обрушилась на тротуар

Вечером во вторник, 19 декабря, с крыши драмтеатра в Калуге сорвалась ледяная глыба, которая потащила за собой часть металлической крыши и кирпичный парапет.
Все это упало на тротуар. По счастливой случайности, в этот момент там не шел никто из людей.
На данный момент периметр вокруг театра оцеплен сигнальной лентой. Дорога с улицы Суворова в сторону улицы Кирова через площадь перекрыта сотрудниками ГИБДД.
Спектаклей в театре в ближайшие дни не будет. Артисты завершают подготовку новогодней сказки «Буратино», премьера которой запланирована на 22 декабря.
Напомним, весной нынешнего года крышу ремонтировали за 4 миллиона рублей. Тогда директор театра Александр Кривовичев заявлял, что после проведения работ вопрос сосулек может уйти в прошлое.
Место ЧП.
Площадка перед театром оцеплена.
В других местах с крыши еще свисает лед.
Сотрудники ГИБДД закрыли въезд на площадь со стороны улицы Суворова.
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