В Калуге часть крыши драмтеатра обрушилась на тротуар

Вечером во вторник, 19 декабря, с крыши драмтеатра в Калуге сорвалась ледяная глыба, которая потащила за собой часть металлической крыши и кирпичный парапет.

Все это упало на тротуар. По счастливой случайности, в этот момент там не шел никто из людей.

На данный момент периметр вокруг театра оцеплен сигнальной лентой. Дорога с улицы Суворова в сторону улицы Кирова через площадь перекрыта сотрудниками ГИБДД.

Спектаклей в театре в ближайшие дни не будет. Артисты завершают подготовку новогодней сказки «Буратино», премьера которой запланирована на 22 декабря.

Напомним, весной нынешнего года крышу ремонтировали за 4 миллиона рублей. Тогда директор театра Александр Кривовичев заявлял, что после проведения работ вопрос сосулек может уйти в прошлое.

Место ЧП.

Площадка перед театром оцеплена.

В других местах с крыши еще свисает лед.

Сотрудники ГИБДД закрыли въезд на площадь со стороны улицы Суворова.