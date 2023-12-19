Женщина задохнулась под упавшим на нее снегом в Калужской области

В Калужской области еще один человек стал жертвой сошедшего с крыши снега. На выходных в Кондрово погиб семилетний мальчик. А в Кирове умерла пожилая женщина.

По нашей информации, одинокая пенсионерка чистила свой двор у частного дома. В этот момент на нее с крыши сошел снег.

По предварительным данным, женщина задохнулась под снежной массой.