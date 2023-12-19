В Калуге ввели план «Ковер» в аэропорту

Во вторник, 19 декабря, введен план «Ковер» в международном аэропорту «Калуга». Это произошло из-за обнаружения в воздухе неизвестного объекта.

Все вылета из аэропорта задержаны. В 13:30 по расписанию должен был вылететь самолет в Санкт-Петербург.

Самолет, летящий в Калугу из Минеральных Вод, перенаправили в другой аэропорт.

- После снятия плана «Ковер» все воздушные суда вернутся к выполнению рейсов согласно расписанию, - заявили в калужском аэропорту.