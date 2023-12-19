В Калужской области тело человека нашли в озере

Во вторник, 19 декабря, в Людиново нашли труп мужчины в озере Ломпадь.

Тело всплыло в месте проведения работ по благоустройству на улице Карла Либкнехта.

- При демонтаже плит пирса работниками подрядной организации обнаружено тело неизвестного мужчины, - рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Сейчас следователи проводят проверку. Устанавливается личность погибшего.