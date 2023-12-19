В Калужской области сбили беспилотник

Во вторник, 19 декабря, в Козельском районе Калужской области сбит беспилотный летательный аппарат.

Средства ПВО уничтожили его в Козельском районе, заявил губернатор Владислав Шапша.

- По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, - прокомментировал Шапша.