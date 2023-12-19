Найден живым 13-летний мальчик, которого 10 дней искали в Калужской области

Во вторник, 19 декабря, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что найден живым 13-летний мальчик.

Этот ребенок пропал в Смоленске еще 9 декабря. По некоторой информации, он мог находиться в Калужской области.

Где именно ребенок провел 10 дней, пока не уточняется. Волонтеры поблагодарили калужан за помощь в распространении информации.