В Калуге глыба льда оставила жителей без газа и отопления

В понедельник, 18 декабря, глыба льда с крыши дома №49 на улице Королева упала на соседний частный дом №55. Она повредила газовую вытяжку.

Как рассказала наша читательница, теперь частный дом остался без газа, а, соответственно, без тепла и возможности приготовить еду.

Также поврежден припаркованный рядом автомобиль «Форд».

- Приехали, обрезали газовую трубу, и все дежурные от служб посоветовали жильцам не пить и не есть, а собраться и ночевать у знакомых, - рассказала калужанка.