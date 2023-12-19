Авария заблокировала въезд в Калугу

Утром во вторник, 19 декабря, на улице Гагарина в Калуге в районе остановки общественного транспорта произошло ДТП.

Из-за этого въезд в центр со стороны Правого берега существенно затруднен.

Пробка растянулась почти до улицы Фомушина.