В Калуге упавший с надземного перехода снег смял ехавшую машину

Днем в понедельник, 18 декабря, в Калуге на подъездной дороге от трассы М3 «Украина» упавший с надземного перехода снег в районе Анненок повредил проезжавшую машину.

Судя по фото в соцсетях, у легковушки смята крыша и разбито лобовое стекло.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Но на переходе еще много снега, который грозит автомобилистам.