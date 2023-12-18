В Калуге обрушилась крыша еще одного дома

В понедельник, 18 декабря, в Калуге частично обрушилась кровля дома №53 на улице Широкой.

Крыша не выдержала скопившийся снег.

- Все оперативные службы работают на месте, - заявил городской голова Дмитрий Денисов. - Держу ситуацию на личном контроле. Дом аварийный, находится в программе расселения и будет расселён в ближайшее время.

Накануне вечером обрушилась крыша дома №14 на улице Первомайской.