Три человека пострадали в ДТП в Калужской области

В воскресенье, 12 декабря, в Ферзиковском районе на 17 километре трассы Калуга-Тула столкнулись две машины. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Дорогу не поделили «Фольксваген» и «Рено». В результате столкновения обе машины улетели в кювет.

По нашей информации, в аварии пострадали 3 человека. У 43-летнего водителя «Фольксвагена» черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, открытый перелом голени и ушиб шеи. Также пострадала 42-летняя женщина, которая находилась в машине. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, открытым переломом голени, ушибом грудной клетки и шеи. 55-летннюю пассажирку «Рено» госпитализировали, тяжесть ее травм на данный момент неизвестна.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются