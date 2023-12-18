В Калужской области возбудили уголовное дело после гибели мальчика, которого завалило снегом

Как мы уже рассказывали, 17 декабря в городе Кондрово погиб семилетний мальчик. Его убило снегом, сошедшим с крыши частного дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По предварительным данным, ребенок один гулял во дворе своего дома. В этот момент на него с крыши сошел снег. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.