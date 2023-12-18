В Калуге крыша дома обрушилась под тяжестью снега

Вечером в воскресенье, 17 декабря, в Калуге под тяжестью снега обрушилась крыша дома №14 на улице Первомайской.

Квартиры не повреждены. Среди людей никто не пострадал, рассказали в МЧС.

В этом доме 27 квартир. Городской голова Дмитрий Денисов пообещал включить здание в программу капремонта. Сроки ремонта пока не называются.