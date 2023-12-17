В Калужской области ребенка убило снегом

В воскресенье, 17 декабря в Кондрово на территории частного дома погиб ребенок, игравший во дворе.

На него с крыши одноэтажного частного дома сошел снег, скопившийся на крыше.

По предварительной версии, причиной трагедии стала оттепель, которая пришла в Калужскую область на фоне не прекращающегося уже неделю снегопада.

Свои соболезнования семье погибшего высказал губернатор Владислав Шапша.