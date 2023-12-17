В Калужской области сгорел сарай, гараж двухквартирный дом

Два пожара произошли поздно вечером субботы, 16 декабря на территории Козельского района.

Первый случился в селе Березичи в десятом часу вечера. Там загорелся двухквартирный жилой дом. А в селе Березичский стеклозавод на улице Заречной в полночь поступило сообщение о пожаре в сарае.

В обоих случаях огонь потушили, пострадавших нет. Сейчас определяются причины обоих возгораний.

Третий пожар произошел рано утром в Мещовске. Около пяти утра там сгорел гараж.