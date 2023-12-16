В Калужской области водитель «Ниссана» погиб при столкновении с грузовиком

В субботу, 16 декабря, в Думиничском районе Калужской области произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Около 11 часов дня водитель за рулем «Нисана» ехал в сторону Брянска, когда перед ним на заправку начала поворачивать «Нива». Чтобы избежать столкновения, мужчина выехал на обочину и врезался в грузовик «МАН».

В результате столкновение водитель «Ниссана» погиб. Во время аварии в машине был только он.

Обстоятельства происшествия уточняются.